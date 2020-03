L'Ajuntament anuncia la suspensió de la Fira de Primavera de Navàs d'enguany

L'Ajuntament de Navàs ha anunciat la suspensió de la Fira de Primavera, que enguany arribava a la seva 88a edició i que estava programada per al cap de setmana del 25 i 26 d'abril.

Mitjançant un comunicat que ha fet públic, el consistori exposa que «donada la situació excepcional en la qual ens trobem, en motiu de l'evolució i incidència de la Covid-19 a Catalunya i seguint les recomanacions de les autoritats de salut», s'ha optat ja per aquesta suspensió.

L'Ajuntament manifesta que «no és una decisió fàcil, per la història i l'arrelament al territori d'una de les festes més emblemàtiques i el principal esdeveniment firal i comercial del nostre poble», i subratlla que «a hores d'ara ja teníem tot el programa tancat i tots els actes contractats, però, sentint-ho molt, les circumstàncies ens hi obliguen. Ara toca fer el que calgui per ajudar a bloquejar l'expansió del virus i salvaguardar la salut de tothom. Ara toca cuidar-nos entre tots i totes i fer cas de les autoritats sanitàries».

En el comunicat també es posa en relleu que l'Ajuntament, a través de la regidoria de Promoció Econòmica, que és la que lidera el certamen, «ja està treballant en ressituar alguns dels actes contractats i s'estan preparant activitats i campanyes d'impacte que ajudin a promocionar els serveis i comerç local».