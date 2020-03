L'Ajuntament de Navàs confirma la primera víctima mortal per coronavirus al poble

Navàs ha tingut la primera mort per coronavirus al poble i està a l'espera de la confirmació d'una segona persona. Així ho ha confirmat l'Ajuntament aquest dimarts al migdia a través d'un comunicat que ha penjat a la pàgina web municipal. De noment, al municipi s'han diagnosticat fins a 5 casos positius de Covid-19.

L'Ajuntament, que ha mostrat el condol als familiars i amics de la víctima, ha informat que està en contacte directe amb el Departament de Salut "i estem fent les gestions necessàries" per evitar el màxim possible la propagaciò del coronavirus. Tanmateix, recorda a la població la necessitat d'extremar les mesures preventives, a l'hora que demana de no viralitzar rumors ni àudios "que no ajuden ni a les famílies afectades ni a la col·lectivitat". En aquest sentit, en el comunicat s'apunta que serà el mateix ajuntament a través dels canals oficials qui informarà del que calgui.