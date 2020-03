L'Escola Diocesana de Navàs fabrica viseres amb impressores 3D per al personal sanitari

L'Escola Diocesana de Navàs ha posat en funcionament les dues impressores 3D de què disposa el centre per fabricar viseres de protecció i destinar-les al personal sanitari o altres professionals que ho requereixin. D'aquesta manera, l'escola s'ha volgut unir a la comunitat comarcal de Makers, una xarxa que s'ha constituït a nivell mundial per contribuir a l'eradicació del COVID-19.

La iniciativa és de Marc Sibila i Pep Colilles, dos professors del centre que han adquirit les impressores de l'escola per poder treballar des de casa, i la idea és poder fabricar amb cada aparell entre 4 i 5 unitats cada dia per bé que "encara hem d'acabar de veure quantes som capaços de produir-ne", tenint en compte que és una feina que es fa al propi domicili i que, malgrat que "és un model simple", cada visera triga un parell d'hores a fer-se, explica Sibila.

Es tracta d'unes peces d'aproximadament mig centímetre de gruix i uns 20 grams de pes fetes de PLA, un material molt usat en la impressió 3D fet a base de recursos renovables, com ara el blat de moro. A la visera se li ha d'incorporar el plàstic protector de la cara i el coll (per exemple, una funda d'enquadernament) i tot plegat lligat amb una goma elàstica al voltant del cap. Per ara, l'EDN no pateix per les reserves de material, que ja és el que utilitza la pròpia escola, i en tot cas, ja es contactaria amb possibles proveïdors per aconseguir-ne més.

De moment, l'escola ha contactat amb l'Ajuntament de Navàs per poder començar a distribuir el material que es vagi fabricant als espais que ho necessitin, i a partir d'aquí, es mirarà de proveir altres equipaments del Bages i del Berguedà, per exemple a través d'Althaia.

Les viseres que es fabriquen a Navàs són homologades, assegura Sibila, tenint en compte que professionals vinculats a la cominitat de Makers han dissenyat models oberts per a la fabricació digital que es poden descarregar i imprimir en 3D. Diu que també hi ha l'opció de fabricar respiradors, però no té clar de poder-ho fer amb les impressores de l'EDN, que de moment es limitaran a la confecció de viseres.