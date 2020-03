La Policia Local de Sant Fruitós registra 48 denúncies per incompliment de l'estat d'alarma

| Arxiu particular

Policia Local de Sant Fruitós de Bages | Arxiu particular

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages ha interposat, fins aquest dilluns un total de 48 denúncies per qüestions relacionades amb l'incompliment de l'ordre de confinament decretat amb l'estat d'alarma. Són dades que ha fet públiques l'Ajuntament aquest dimarts, i ha concretat que aquestes denúncies comporten una multa de 600 euros.

La major part de les denúcies han estat per desobediència a l'autoritat o per haver falsejat la identificació. Entre les incidències detectades, hi ha les de dos denunciats que han estat sancionats dues vegades. En cas que aquestes dues persones reiterin en el delicte es cursarà denúncia al jutjat i a la quarta infracció seran detinguts d'acord amb les mesures contemplades en el real decret.

Des de l'Ajuntament es demana el màxim de responsabilitat i col·laboració pel que fa a les mesures de confinament, protecció i distància de seguretat entre persones