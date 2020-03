Salut confirma els primers casos de coronavirus a Súria

El departament de Salut de la Generalitat ha informat l'Ajuntament de Súria que han estat confirmats diferents casos de coronavirus al municipi., si bé no ha més dades, ni de quants ciontagis es tracta, ni de la seva gravetat. A la residència Bon Repòs "que sapiguem, no hi ha cap cas confirmat", segons han explicat aquest dimarts al matí fons de la direcció del centre.

Davant d'aquest fet, l'Ajuntament fa una crida a la calma i reitera, encara amb més força, la importància de mantenir una actitud responsable per evitar la propagació de la pandèmia, seguint les mesures de prevenció ja conegudes.



En aquest sentit, el consistori recorda que cal mantenir el confinament i no sortir de casa si no és estrictament necessari no fer-ho amb infants o persones grans amb problemes de salut, i que s'ha de mantenir una distància de seguretat d'1,5 a 2 metres amb altres persones en els desplaçaments que siguin imprescindibles. Per altra banda, i si és possible, cal fer servir mascaretes i guants, i també és necessari rentar-se les mans amb freqüència. Així mateix, es demana no contribuir a difondre rumors o informacions incertes que puguin fer augmentar els sentiments d'angoixa.