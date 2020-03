Artés suspèn la fira multisectorial a causa del coronavirus

L'Ajuntament d'Artés ha comunicat la decisió de suspendre la històrica fira multisectorial que celebra anualment el cap de setmana després de Pasqua, davant la incidència del coronavirus i les mesures que se'n deriven per tal d'evitar-ne la propagació. Enguany s'havia de celebrar els dies 18 i 19 d'abril.

Mitjançant una nota feta pública, el consistori posa en relleu que "no és una decisió fàcil" atès que enguany la fira arribava a la seixantena edició, motiu pel qual "ens feia una il·lusió especial". Amb tot, hi afegeix, "una situació com la que estem vivint requereix de mesures excepcionals".

La fira d'Artés té en les darreres edicions (i en aquesta havia de mantenir) 52.000 m2 d'exposició que acullen una cinquantena d'expositors, sobretot del sector de l'automòbil i de la maquinària agrària i industrial. Paral·lelament compta amb un ampli programa d'activitats lúdiques, artístiques i gastronòmiques i amb més d'un centenar d'artesans i firaires. Es calcula que anualment hi passen unes 30.000 persones.

Així mateix, l'Ajuntament agraeix la comprensió i implicació dels membres de la comissió, els col·laboradors, expositors, firaires, proveïdors i artesans que un any més havien de participar-hi. "Esperem que l'any vinent ens hi podem retrobar de nou, amb més ganes després d'aquest inesperat parèntesi", conclouen.

L'Ajuntament posa en relleu que treballa "per impulsar mesures de desenvolupament econòmic i suport al teixit comercial per fer front a l'impacte causat per la crisi del coronavirus". El proper esdeveniment destacat a nivell d'activitats firals i culturals és la festa de la Verema, que enguany és previst que se celebri els dies 2, 3 i 4 d'octubre.