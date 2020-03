Santpedor està a punt d'acabar les obres del Mirador després d'un any de treballs

Les obres per portar el clavegueram al Mirador de Montserrat de Santpedor entren a la recta final i la setmana que ve l'empresa encarregada d'aquest projecte, asfaltarà els carrers oberts des de fa setmanes pels treballs que s'hi estan portant a terme. Aquesta capa d'asfalt permetrà regularitzar el paviment d'aquests trams i garantir la circulació de veïns, així com el transport de vehicles de serveis. L'Ajuntament santpedorenc va concretar ahir aquesta previsió a curt termini, mitjançant un comunicat en què argumentava que les obres s'han mantingut actives «per la seva consideració d'estratègiques» en el marc d'aquesta crisi sanitària.

El comunicat del consistori arribava poc després que el grup municipal de la CUP en fes un en què reclamava l'aturada dels treballs, «tal com han fet molts ajuntaments del país des de fa dies, així com el Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha obligat a aturar totes les obres públiques contractades, excepte les que siguin d'emergència o considerades estratègiques».

Els treballs per portar el clavegueram al Mirador van arrancar, després d'anys de reivindicacions, l'abril del 2019 i tenen un cost de més de 2,7 milions d'euros que sufraguen veïns i consistori. Prèviament, l'Ajuntament havia assumit les obres del col·lector que connecta el Mirador amb el nucli urbà de Santpedor per assegurar que quan es fes el clavegueram es podria connectar amb el col·lector general.

Un cop engegats els treballs s'han fet les obres per trams amb la idea de no obrir de cop tots els carrers de la urbanització. Així s'ha obert, s'han passat les canonades del clavegueram i s'ha tornat a tapar i cobrir amb una capa d'asfalt per fases. Ara, un any després s'entra a la recta final i es cobrirà amb asfalt el darrer tram que quedava obert dels carrers centrals.

Això permetrà, segons el consistori, poder treure tanques «i garantir la seguretat per als veïns i per als vehicles de serveis, imprescindible en el marc d'aquesta crisi sanitària». L'Ajuntament subratlla en el seu comunicat que «el tècnic de seguretat de l'obra garanteix el compliment de la normativa adoptada per frenar el coronavirus i la policia local fa inspeccions per assegurar que els treballadors en fan compliment i evitar la propagació de la pandèmia».

Tot plegat, afirma, ha fet que hi hagi menys treballadors als trams en obres. Un cop s'hagi fet aquest asfaltat, «quedaran només treballs en punts perifèrics del Mirador».

De fet, el consistori afirma que la situació d'emergència sanitària els ha obligat a replantejar les obres públiques que hi havia en marxa: «Es mantenen les obres estratègiques, tot i que se n'han alentit els treballs». En concret, afirma el consistri, de les quatre obres que hi havia en marxa dues s'han aturat. I addueix que «tant el Govern català com l'espanyol han deixat en mans dels contractistes, és a dir de les empreses, la decisió de continuar, si poden, els treballs en l'obra pública». I, en el cas de Santpedor, «l'Ajuntament ha pactat amb cadascuna de les empreses l'aturada o l'alentiment. La que fa les obres al camí de Juncadella ha aturat els treballs, i també la que feia els treballs a Cal Llovet, tot i que quedaven serrells».