Súria demana ajuda per desinfectar l'ambulatori i altres equipaments

L'Ajuntament de Súria ha demanat a la Diputació de Barcelona, el departament de Salut i la delegació del govern de l'Estat a Catalunya ajuda per realitzar les tasques de desinfecció a l'ambulatori, que ara centralitza la majoria de serveis als municipis de Súria, Callús, Cardona i Sant Joan de Vilatorrada, i altres equipaments "amb col·lectius vulnerables".

Segons expliquen, en un comunicat, en el context actual la corporació té com a obligació "sol·licitar tots els mitjans que estiguin a l'abast per garantir la salut de la ciutadania". El consistori també ha demanat material i equips de protecció necessaris per als sanitaris i personal que estan exposats a un alt risc de contagi.