Sant Vicenç prepara la intervenció al conjunt de Castellet per fer-lo visitable

L'Ajuntament de Sant Vicenç es prepara per fer visitable el conjunt monumental de Castellet, amb la rehabilitació de l'ermita, la casa de l'ermità i la torre de l'antic castell. Si la situació actual es normalitza i ho permet, la intenció és iniciar els treballs aquest any, amb una fase que ja permetria obrir una part de l'espai al públic l'any vinent, com a mínim l'accés a l'antiga torre.

Tant l'ermita com la casa de l'ermità necessiten una rehabilitació estructural, que es farà (en el moment que es pugui començar a executar) en actuacions paral·leles tenint en compte que són dues edificacions adjacents, segons va explicar el regidor d'Administració i Cultura de l'Ajuntament, Jordi Palma. La torre també requerirà d'una intervenció a fons per poder accedir fins al capdamunt, on s'adequarà un mirador.

Totes tres actuacions estan incloses al pressupost d'enguany i, en el cas de la torre i la casa de l'ermità, van lligades a una subvenció dels fons europeus Feder gestionada pel Consell Comarcal del Bages. El cost total d'aquestes dues actuacions és de prop de 573.000 euros, dels quals es preveu que el Feder n'aporti 329.000 mentre que els 243.000 restats anirien a càrrec de l'Ajuntament.

Uns diners que han de servir per acabar de buidar la torre per dins, refer l'escala interior seguint la seva estructura, i també per treure el sostre actual i substituir-lo per una plataforma que serveixi de mirador amb una barana de ferro protectora. Pel que fa a la casa de l'ermità, s'ha de rehabilitar per a la seva posterior museïtzació, que encara està per definir, però que es vincularia a les troballes fetes a partir de les excavacions arqueològiques que s'han realitzat els darrers mesos en aquest entorn, i que han tret a la llum restes de l'antic castell, humanes i de ceràmica, i també de la torre primigènia, probablement dels segles IX i X, situada lluny de la torre que es conserva, d'època medieval més tardana.

Quant a l'ermita, l'actuació que s'hi preveu es desvincula del Feder, i el seu cost s'eleva als 232.000 euros. Es tracta d'una ermita preromànica, però que va tenir dues reformes durant el segle XVIII. Tanmateix, s'haurà de rehabilitar perquè és una obra antiga que amb el temps s'havia anat deteriorant i queia, fins al punt que era visitable, però fa uns anys es va decidir tancar al públic per evitar riscos. La intervenció que es preveu permetrà reforçar-la perquè aguanti, «i l'ermita podrà recuperar la seva vessant cultural, amb la possibilitat de fer-hi concerts i també de cara a l'aplec anual».

L'Ajuntament calcula que els treballs a l'ermita i la casa de l'ermità, que es faran en paral·lel, s'allargaran des del moment que es pugui iniciar uns set mesos. Tanmateix, encara no té clar en quin moment les dues edificacions podran ser visitables (segurament més tard que la torre), tenint en compte que hi haurà pendent el procés de museïtzació, i a més es podria esperar a tenir net i mínimament condicionat tot l'entorn perquè pugui ser transitable, apunta Palma. Pel que fa als treballs d'adequació de l'antiga torre medieval, és previst que s'allarguin durant uns quatre mesos, i un cop fets ja es podria obrir al públic aviat.



Un entorn que canvia de cara

Amb les actuacions a l'ermita, la casa de l'ermità i la torre ja estarà en marxa el gros de les intervencions, i un cop acabades només quedaran pendents les últimes fases per al condicionament complet del conjunt de Castellet que preveu el Pla director i amb el qual ja es treballa fa uns tres anys.

Comptant amb aquestes tres intervencions ja programades, s'hauran fet ja més de la meitat de les fases previstes, incloent-hi la consolidació del talús sobre el qual descansen les edificacions, i les excavacions arqueològiques amb els corresponents estudis històrics dels jaciments i les restes monumentals.

Les properes intervencions, que encara no tenen data, consistiran en la recuperació del perímetre del recinte exterior del castell, així com la reconstrucció dels murets de l'entorn.

També s'haurà de condicionar l'espai de pati que hi ha entre la casa de l'ermità i la torre, i es preveu adequar (ja sigui amb paviment, il·luminació, elements de seguretat, jardineria...) els camins d'accés a Castellet.

Es tracta d'unes actuacions programades però sense calendari. I és que, si bé totes són necessàries, tret de la reconstrucció dels murs de l'entorn del castell, la resta de treballs «no són tan urgents» perquè el recinte pot ser igualment visitable encara que no s'hagin executat, diu Palma. En canvi, les obres a l'entorn del castell sí que podrien obligar a restringir l'accés, com a mínim parcialment.