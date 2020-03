Aïllen les habitacions del geriàtric El Lledoner de Sant Fruitós per set avis i treballadors amb febre

Set avis del geriàtric El Lledoner i treballadors del centre tenen símptomes del Covid-19. Per aquest motiu s'ha activat el protocol de confinament a les habitacions, i d'actuacions de desinfecció especial a l'interior de l'edifici. A més, durant aquest matí de diumenge l'Ajuntament ha equipat totes les habitacions dels residents amb taules individuals perquè hi puguin menjar.

Durant aquest dissabte, un equip de sanitaris del CatSalut va visitar als residents i en aquest moment s'està a l'espera de conèixer els resultats efectuats dels testos de la Covid-19. Els símptomes però, no els pateixen només en els avis sinó que també en té part del personal que treballa a la residència i actualment es troben de baixa laboral. És per això, que es reforçarà la plantilla de la residència amb treballadors d'altres centres que arribaran avui diumenge a Sant Fruitós de Bages i s'allotjaran a l'hotel La Sagrera.

Des del govern municipal es vol agrair l'esforç de totes les persones i empreses implicades per fer possibles aquestes accions i, per damunt de tot, la comprensió i la paciència de les famílies amb residents que no els poden visitar des de fa quinze dies.