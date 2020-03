Dos usuaris de la residència de Súria donen positiu de coronavirus

La resiidència d'avis Bell Repòs de Súria té dos casos confirmats de coronavirus entre les persones usuàries, segons ha informat la direcció del centre i ha comunicat l'Ajuntament, que li ha expressat el seu suport. Segons les mateixes fonts, tots dos casos presenten una simptomatologia lleu.

En un comunicat, l'Ajuntament reitera la seva "total disposició a col·laborar tant com sigui possible amb la Residència Bell Repòs en les circumstàncies actuals", així com amb els altres serveis sanitaris i assistencials de la vila.

El consistori expressa el seu "reconeixement a tots els professionals d'aquests serveis sanitaris i assistencials per la gran tasca que estan realitzant en l'actual crisi sanitària", i reitera "la crida a totes les persones de la vila per mantenir el confinament i extremar les mesures de precaució en cas de desplaçaments imprescindibles".