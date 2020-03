El grup de voluntariat de Santpedor arriba a les mil mascaretes en només cinc dies

Un grup de fins a 33 persones i les seves famílies han confeccionat, en només 5 dies, un miler de mascaretes a Santpedor, que es distribuiran a partir de dimecres pels comerços del poble per a tothom que en necessiti. Es tracta del grup de voluntariat que va néixer de la crida que es va fer des de les xarxes socials de l'Ajuntament de Santpedor «amb una resposta extraordinària», segons apunten des del consistori.

El grup de voluntariat que confecciona mascaretes va néixer fa tot just una setmana quan l'Ajuntament, a partir de la predisposició de veïns i veïnes del poble, va obrir una llista de voluntaris i voluntàries per a col·laborar en aquesta crisi sanitària. En només 24 hores la llista ja tenia 30 persones per anar a comprar aliments o medicaments a persones vulnerables que no poden sortir de casa. Se'ls avisa només quan hi ha necessitat. D'aquest grup, mitja dotzena van afegir que tenien màquina de cosir i podien ajudar en temes de confecció. I així, el mateix dimarts, es va organitzar un altre grup de voluntaris que va créixer en molt poca estona.

L'Ajuntament de Santpedor coordina el projecte de les mascaretes amb la compra del material de confecció, es talla la roba i aquest material es fa arribar empaquetat als domicilis de les persones apuntades a cosir les mascaretes. El grup inicial de 6 ha crescut fins a 33 persones que confeccionen mascaretes. Tenen un grup de WhatsApp on s'expliquen els problemes i les persones que en saben més fan tutories online a la resta. Van començar amb mascaretes blanques però ara ja se'n confeccionen de color blau cel també i un cop les tenen avisen l'Ajuntament que coordina la recollida. Es porten a rentar i allà s'embossen.

La primera tongada de mascaretes ja estarà a punt per a distribuir entre comerços dimecres. Fins ara el tipus de roba que s'ha fet servir no permet que tinguin un ús sanitari, de manera que estaran a disposició de tots els establiments oberts a Santpedor. Però és un grup tan actiu que l'Ajuntament ha comprat roba del gramatge i consistència necessaris per a confeccionar mascaretes sanitàries. I ja han començat amb la seva confecció. Aquestes es faran arribar a les residències del poble.

Aquest cap de setmana ha estat especialment actiu quan a més de confeccionar mascaretes i arribar al miler, una de les voluntàries ha rebut la petició de fer també gorres per a l'hospital de Vic. Se'n confeccionaran un centenar que es distribuiran també per a ús sanitari.



Agraïment del poble al grup de voluntariat

L'Ajuntament ha fet una crida a reconèixer la feina altruista d'aquest col·lectiu i aquest diumenge, abans de l'aplaudiment que es fa diàriament des dels balcons, terrats i finestres del poble, se n'ha fet també un a aquest grup, per a «la seva predisposició, coordinació, empenta i bona sintonia que s'ha generat enmig d'una crisi sanitària que comporta tan dolor a moltes famílies» apunta el consistori.