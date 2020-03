Sallent suspèn les enramades que s'havien de fer per Corpus

L'Ajuntament de Sallent i l'entitat Amics de les Enramades han acordat suspendre l'edició d'enguany de les Enramades de Sallent davant la crisi sanitària del COVID-19. Així ho han confirmat aquest dilluns al migdia fonts municipals a través d'un comunitat, en què lamenten la decisió que, segons el regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, "no ha estat gens fàcil i ens hi hem vist forçats" però, afegeix, "és pel bé de tothom" i "ara ens cal sortir d'aquesta crisi sanitària més aviat que tard per reprendre la plena normalitat i la cultura popular als carrers".

La decisió s'ha vist forçada a prendre's després de les mesures que s'han adoptat des del Govern i les autoritats sanitàries davant de la crisi sanitària, que impedeix les trobades i reunions de persones, una de les condicions de les Enramades, una festa on l'essència és el treball en equip i la força és l'energia del col·lectiu de veïnes i veïns que es troben per construir l'Enramada del seu carrer en els diferents locals habilitats per fer-ho.

La regidoria de Cultura i Festes i l'entitat Amics de les Enramades s'emplacen a treballar per l'edició de l'any vinent amb el compromís de mantenir "tot el que sigui possible del que estava previst per aquest any".