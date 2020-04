Castellgalí tindrà un edifici polivalent que es construirà al sector de la Masia del Pla

Castellgalí disposarà d'un edifici polivalent, que complementarà la que és la principal àrea d'equipaments del municipi. De fet, tot i que ara s'han hagut d'aturar temporalment per la situació d'excepcionalitat que hi ha al país com a conseqüència de l'epidèmia de coronavirus, les obres ja s'han iniciat.

Aquest nou espai s'ubicarà en l'àmbit de la Masia del Pla, i s'alçarà just a tocar de l'edifici de les piscines municipals, de manera que es podran complementar, tot i ser espais totalment independents. El futur equipament disposarà a la planta disposarà del vestíbul principal amb el taulell de recepció amb accés a la sala de comandament i també amb connexió cap accés als vestidors de la piscina i a l'exterior.

En el distribuïdor hi haurà situada l'escala, l'ascensor, dos banys, un magatzem i l'entrada a una sala versàtil per a usos esportius. Aquesta sala es podrà arribar a dividir en en tres sales independents. Dins el solar que s'ha començat a a edificar no hi havia prèviament cap mena de construcció ni instal·lació important que calgués enderrocar o retirar, només una part del paviment exterior de l'edifici de les piscines.

El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència no ha calgut la realització de treballs previs especials.

L'obra la va adjudicar l'Ajuntament per procediment obert simplificat a l'empresa Tecnologia de Firmes SA. El futur edifici polivalent s'afegirà a una àrea molt àmplia d'equipaments, que va des de l'avinguda Montserrat fins a aquest àmbit de la Masia del Pla, on entre altres hi ha l'edifici de l'ajuntament, l'escola pública de primària Sant Miquel, el camp de futbol, el pavelló i les piscines.