Sallent suspèn les Enramades per primer cop en set segles d'història

Sallent no celebrarà enguany la festa de les Enramades pel context d'emergència sanitària provocada per la crisi de la Covid-19. Així ho van comunicar ahir l'Ajuntament i l'entitat organitzadora, Amics de les Enramades, que no tenen constància que la festa s'hagués hagut d'anul·lar mai en els seus 695 anys d'història. La festa s'havia de fer de l'11 al 15 de juny, i es convidarà els veïns a engalanar els balcons

La decisió s'ha pres després de les mesures de confinament que s'han adoptat amb l'estat d'alarma, que impedeix les trobades i reunions de persones. És per aquest motiu que no s'han pogut dur a terme les trobades diàries dels enremadors en els seus respectius locals habilitats, i malgrat treballar des de casa, les grans figures no s'haurien pogut dur a terme. La decisió «no ha estat gens fàcil», assegurava ahir el regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, però «ens hi hem vist forçats. És pel bé de tothom i ara ens cal sortir d'aquesta crisi sanitària més aviat que tard per reprendre la plena normalitat i la cultura popular als carrers». Ell mateix apuntava que «és una incògnita saber com estarem el juny, però l'important és ara i poder garantir la seguretat de tothom», un fet que en el dia d'avui es veu dificultat.

Per la seva banda, la presidenta de l'entitat Amics de les Enramades, Mari Calvo, deia ahir que «al principi ens pensàvem que era una cosa llunyana, però al final ens ha tocat de massa a prop i ja vèiem que no es podrien celebrar. Al cap i a la fi era una notícia ja anunciada». Igualment, i «encara que s'hagués pogut enramar, potser no hagués pogut venir la gent perquè són unes festes molt multitudinàries». Calvo destacava l'excepcionalitat de la suspensió, tenint en compte que «hi ha anys amb més o menys participació, però mai s'havien anul·lat. És una dada molt extraordinària». En un escrit que ella mateixa va fer a les xarxes socials, assegura que d'aquesta manera es donarà a la festa «el valor que es mereix». És per aquesta raó que, en el mateix escrit, Calvo deixa clar que no estan tristos, sinó que s'ho agafen com «una oportunitat, perquè potser molts les trobaran a faltar».

Ara venia la feinada

La presidenta d'Amics de les Enramades assegurava ahir que cap carrer encara no havia començat a dissenyar ni pintar els trossos més voluminosos i importants de l'enramada, perquè no havien comprat el material. Normalment, els enramadors comencen a preparar i confeccionar els car-rers un cop ha passat el Carnaval, i va ser just quan la pandèmia es va començar a estendre pel país.

Amics de les Enramades s'emplacen a treballar per a l'edició de l'any vinent amb el compromís de mantenir «tot el que sigui possible del que estava previst per a aquest any».



Una llarga tradició per Corpus

La festa de les Enramades va començar fa gairebé 700 anys, ja que se'n tenen les primeres dades del 1325. Era quan els veïns de cada carrer, per on passava la processó de Corpus, acostumaven a llençar flors al seu pas, a encatifar els car-rers amb flors aromàtiques, pètals de rosa i espígol, a treure torretes als balcons i a posar rames als portals per donar més esplendor a la celebració i embellir-la.

En els seus orígens, el poble estava dividit en tres barriades: Pont, Cós i Sant Bernat. D'aquesta manera, cada barri organitzava i vetllava perquè hi hagués un programa farcit d'activitats. Això va durar fins al 1963, quan es va introduir una modificació que va fer que les Enramades adoptessin l'organització que tenen avui. Al llarg dels anys la festa també ha anat adoptant un caire més laic allunyant-se del sentit més religiós que tenia en els seus inicis.

La festa ha rebut el Premi Nacional de Cultura a la millor iniciativa artística al carrer, el 1992, o les denominacions de festa d'interès turístic i festa tradicional d'interès nacional, el 1999.