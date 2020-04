Àries des de la finestra al centre de Sallent

La soprano sallentina Marisa Badia ha ofert aquest dimecres al migdia un petit concert als veïns de l'entorn de casa seva. "Un autoregal", ha explicat, ja que ahir era el dia del seu aniversari, i "vaig decidir que faria allò que m'agrada, un concert". Badia canta, però també és instrumentista, especialitzada en traverso barroc i flauta travessera, i professora fins fa poc de l'Escola de Música de Berga i del Conservatori dels Pirineus.

Marisa Badia va oferir tres peces, en dues sessions. Va "interpretar l'ària "Laschia chi'o pianga", de G. F. Händel, "Ridente la Calma", de W. A. Mozart, i "Rejoice", del "Messies" de G. F. Händel. El concert va ser seguit per nombrosos veïns que tan bon punt va acabar la interpretació van començar a fer córrer vídeos a través de whatsapp, sobretot, i comentaris d'elogi. El dimarts, segons ha explicat la mateixa cantant, va donar a conèixer la inicitiava a través de xarxes socials, amb un programa detallat i dues sessions, una a les 12h i una altra a les 13h: la primera des de la finestra del davant de casa seva, la segona des de la part de darrera, per a la resta de veïnat. La música va sonar per equips d'amplificació i la veu va ser indirecta sense micros.

Entre les músiques triadas, Marisa Badia ha explicat que n'hi havia una especialment escollida per aquest dia, el popular "Laschia chi'o pianga", pel que té de cant a la llibertat en aquests dies de confinament. La lletra de la peça diu "Deixa'm que planyi la meva sort cruel/ i que sospiri per la llibertat/ Que el dolor trenqui aquestes cadenes, / dels meus martiris, només per pietat".

Badia es va animar a oferir aquest concert després que altres veïns, músics, també hagin fet audicions instrumentals o cantades. Són intervencions, normalment a les 8 del vespre, després del moment dels aplaudiments de suport al sector sanitari. Entre d'altres, en aquestes intervencions hi ha Roger Andorrà (Electrogralla), les trompetistes Jana Ossa i Laura Gil, el saxofonista Joan Sierra, i el duet de guitarra i veu, el Cèsar i Irene.