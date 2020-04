Les celebracions litúrgiques de la Setmana Santa a Montserrat es podran seguir en streaming

Les celebracions litúrgiques d'aquesta Setmana Santa a la Basílica de Santa Maria de Montserrat es podran seguir, exclusivament, a través de la ràdio, la televisió o per internet. Montserrat RTV oferirà en directe la totalitat dels actes de culte per streaming a Montserrat TV, i les televisions de la Xarxa de Comunicació Local emetran els principals del Tridu Pasqual: la Benedicció dels Rams i la Missa del diumenge 5 d'abril, a les 11h; la Missa de la Cena del Senyor, de Dijous Sant, a les 18:30h; la Celebració de la Passió del Senyor, de Divendres Sant, a les 17h; la Vetlla Pasqual, de Dissabte Sant, a les 22h; i la Missa de Pasqua, diumenge 12 d'abril, a les 11h.

En paral·lel, Montserrat Ràdio presentarà una proposta musical adequada particularment a la significació de les dates centrals del calendari litúrgic. Així, de Dijous Sant a Dilluns de Pasqua oferirà una ràdio fórmula diferent per a viure la dimensió religiosa dels misteris centrals de la fe.

Altres emissores com Ràdio Estel connectaran amb Montserrat per retransmetre bona part dels oficis de Setmana Santa. Per la seva part, TV3 emetrà les misses de Diumenge de Rams i de Diumenge de Pasqua.