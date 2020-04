El centre obert de Súria vetlla pels seus usuaris amb un seguiment telefònic i un programa d'activitats

El Centre Obert El Brot de Súria està desenvolupant un treball de seguiment de les famílies i infants als quals dóna servei per tal que puguin fer activitats a casa durant l'actual període de confinament. L'objectiu és seguir fent acompanyament i vetllar pel benestar de grans i petits mentre es perllongui aquesta situació.

El treball de seguiment es porta a terme bàsicament per via telefònica. L'equip del Centre Obert proposa activitats lúdiques i entretingudes per fer a casa, així com propostes per fer un bon ús de les pantalles.

També s'ofereix suport a les famílies per fer més fàcil el dia a dia a casa, i es verifica que els infants disposin de prou material escolar i fitxes d'exercicis.

El Centre Obert El Brot dóna suport a la socialització, l'educació, el desenvolupament de la personalitat i la consolidació de bons hàbits personals per a infants i joves de 5 a 14 anys. Aquest servei municipal forma part de l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Bages i de la Generalitat.