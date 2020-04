El Festival de Música Antiga dels Pirineus es trasllada en bloc a l'estiu de l'any vinent

L'organització del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) va decidir ahir cancel·lar la 10a edició, prevista per a aquest estiu, del 3 de juliol al 23 d'agost, a causa de la crisi sanitària que està afectant Catalunya, entre molts altres punts del continent. L'any del desè aniversari havia de deparar 53 concerts en 38 municipis de les comarques pirinenques, amb la participació de 21 formacions musicals.

A més, tampoc no es duran a terme les 19 actuacions programades en centres on hi ha col·lectius en risc d'exclusió, especialment residències de gent gran, en el marc del programa FeMAP Social, en el qual col·labora el Conservatori de Música dels Pirineus. La incertesa de la situació actual i futura derivada de la crisi sanitària ha motivat l'organització a aturar totes les inversions prèvies, amb la voluntat de reprogramar el 2021 els mateixos concerts previstos per a aquest estiu.



Les Espurnes, a la tardor

El Festival Espurnes Barroques no tindrà tercera edició aquesta primavera –del 16 de maig al 7 de juny– tal com estava previst, a causa de la Covid-19. El mateix programa de concerts i activitats que s'havia de dur a terme en diferents poblacions de la Catalu-nya Central es trasllada a la primavera de l'any vinent. D'altra banda, l'organització muntarà una versió reduïda del certamen la propera tardor.

Segons va explicar l'organització ahir en un comunicat, «el 16 de maig, quan hauria d'iniciar-se el festival, farà just dos mesos de l'inici del confinament. Si l'evolució de la pandèmia i de les mesures socials aplicades a casa nostra discorre per camins anàlegs a la que s'ha vist a la Xina, tot fa preveure que farà poc que haurem començat a tenir moviments més o menys normalitzats, però probablement encara serà recomanable evitar aglomeracions i actes massius». A més, «quan se surti d'aquestes setmanes de confinament desconeixem el patró de comportament que tindrem, pe-rò molt probablement preferirem sortir a plena natura que no pas tancar-nos en un recinte a fer una activitat que requereixi concentració». I, conclou la nota, bona part del públic del certamen és població de risc.

Per aquests motius, el certamen d'enguany, que creixia en nombre de concerts, tastos gastronòmics i municipis, es farà en dates similars el 2021, i es mantindrà el compromís adquirit amb intèrprets, municipis, col·laboradors i promotors locals.

A més, se celebraran unes Espurnes de tardor els caps de setmana dels dies 19 i 20 i 26 i 27 de setembre. Un petit festival que comptarà com a tercera edició de l'Espurnes Barroques.