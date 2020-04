La residència de Sallent té confirmats quatre positius de coronavirus

L'Ajuntament de Sallent ha informat que a la residència Sant Bernat s'han detectat un total de 4 positius de coronavirus, "que ja des dels primers símptomes van ser aïllats i, després de fer els respectius tests, tenen una auxiliar de geriatria, per torn, només per ells".

Tanmateix, el consistori també ha concretat que "com a mesura de prevenció, totes aquelles persones amb patologies prèvies, un total de nou persones, han estat reubicades i aïllades al Centre de Dia per tenir-les controlades en tot moment, i el seu estat és estable". Mentre que la resta de persones residents han estat aïllades i distribuïdes en una habitació per persona. Aquest aïllament es va considerar que ajudaria a la no propagació de la pandèmia, així com donar un servei individualitzat.



L'Ajuntament afirma en un comunicat que la situació a la Residència i Centre de Dia Sant Bernat és "estable i està sota control, dins de la gravetat de la situació excepcional que estem vivint a casa nostra". També subratlla que l'equip directiu, ja prèviament a l'estat d'alarma, "es va avançar a fer una comanda extensa de material sanitari i de protecció per les treballadores i treballadors de la residència, cosa que ha facilitat des d'un primer moment la seguretat a l'hora de tractar amb els avis i àvies, tal com indiquen les autoritats sanitàries".

A nivell municipal, segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a Sallent hi ha un total de 13 casos positius confirmats, i una víctima mortal causada pel COVID-19.

L'Ajuntament de Sallent encoratja i agraeix especialment al personal de la Residència per la seva tasca extraordinària d'aquests dies.