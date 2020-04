Joan Badia renuncia a l'alcaldia de Callús per motius de salut

L'alcalde de Callús, el republicà Joan Badia, deixarà l'alcaldia i també l'acta de regidor per motius de salut. Així ho ha fet saber el partit a través d'un comunicat en què justifica la renúncia per motius de salut, i si bé no dona més detalls, especifica que no té a veure amb l'actual pandèmia de coronavirus. La renúncia s'aprovarà en un ple aquest mateix dilluns al vespre.

L'actual primera tinent d'alcalde i regidora de Comerç, Turisme i Participació Ciutadana, Mireia Lladó, serà l'alcaldessa accidental fins que s'esculli un nou representant. Ella mateixa ha explicat a quest diari que ja va assumir les funcions d'alcaldessa accidental fa uns quinze dies quan Badia es va haver d'apartar per motius de salut: «Ha de plegar perquè s'ha de cuidar», i avui es formalitza oficialment la renúncia.

La secció local del partit ha decidit per unanimitat proposar com a substitut de Badia a l'alcaldia l'actual regidor d'Esports, Protecció Civil i Medi Ambient, Jordi Mas, mentre que el candidat número 9 de la llista municipal d'ERC-AM, Marc Pusó, serà el nou regidor d'ERC que entrarà al consistori, i que prendrà possessió del càrrec en un nou ple que se celebrarà tan bon punt es disposi de les credencials. Un ple en què també es nomenarà Jordi Mas com a nou alcalde.

En una carta que també s'ha fet pública aquest dilluns, el fins ara batlle callussenc explica que «aquest mes de març passat diverses proves mèdiques han determinat que la persona que encapçalava l'equip, un servidor, no pugui continuar endavant. De manera que ens veiem obligats a rellevar el cap, a remodelar l'equip i a incorporar-hi altres persones».

Joan Badia subratlla que «personalment sento molt aquesta situació, tot i que sigui a causa de força major. Però l'important no és la meva situació personal, sinó que l'ajuntament, el poble i els callussencs i callussenques puguin tirar endavant els seus projectes com a poble i com a col·lectiu».

Després de les eleccions del maig de l'any passat, Badia havia complia ara el seu segon mandat com a alcalde de Callús per ERC, amb una àmplia majoria absoluta (9 dels 11 regidors). També deixarà les seves responsabilitats a la Mancomunitat Intermunicpal del Cardener.