Les pastisseries vendran mones de Pasqua malgrat el confinament, ja has fet la comanda?

La Pasqua és una de les campanyes fortes pels pastissers, però aquest any no ho serà. Treballen a mig gas. La irrupció del coronavirus, l'estat d'alarma i el confinament han estat un cop dur per al sector. La venda de mones baixarà en picat perquè els padrins no podran entregar personalment la mona als fillols tal com mana la tradició. Tot i això, des del gremi de pastissers asseguren que molts establiments han buscat noves fórmules per intentar fer arribar la mona a les cases i que els nens i nenes no es quedin sense malgrat no poder-ho celebrar amb tota la família.



La Lionesa

Als infants els fa il·lusió rebre la mona. Si ets padrí, has pensat a fer-li arribar a casa del teu fillol? La pastisseria La Lionesa, de Manresa, t'ho posa fàcil i reparteix mones a domicili. Segons els responsables de l'establiment, «conscients que vivim una situació excepcional, volem mantenir la il·lusió dels infants i que no es quedin sense mona». La portaran a casa gratuïtament i també se'n vendran a La Lionesa i als Forn de Cabrianes, de 8 h a 14 h. Faran mones de diferents mides i gustos: fruita, nata, trufa, merenga... i figures de xocolata de Chocolat Factory. Per a encàrrecs pots trucar a la Lionesa, al telèfon 93 872 35 70.



Can Postres

A Can Postres, pastisseria i degustació, de Sant Vicenç de Castellet, confien que moltes famílies optin per comprar igualment la mona i menjar-se-la a casa. Serà una Pasqua menys lluïda, però la mona no hi faltarà. Clicant a Can Postres trobareu un catàleg de mones per poder escollir i encarregar la que més us agradi. Tal com explica el pastisser artesà Ricard Berenguer «aquest any hem fet alguns ous de xocolata diferents, davant la situació extraordinària que estem vivint per la Covid-19». Can Postres, que aquests dies celebra el seu 15è aniversari, està ubicat al carrer Joan Cadevall de Sant Vicenç, i el telèfon és el 93 833 10 56.



Forn Passeig

El Forn Passeig, de Manresa, també vendrà mones. Charo Cornejo és conscient que la demanda serà molt més baixa que els altres anys però hi aposten «per donar un servei». Ja han obert el llistat de comandes i en tenen algunes de padrins i padrines que malgrat la situació de confinament volen regalar als seus fillols el tradicional dolç de Pasqua i fer-los contents. Els gustos són variats: fruita, mantega, nata i trufa... i les mides també. Pel que fa les figures de xocolata no hi haurà la varietat habitual però sí ous per decorar. Per encarregar mones, pots trucar al telèfon 667 46 40 19 o al 93 877 33 36. Es podran recollir als establiments de les Bases de Manresa i del carrer Barcelona.