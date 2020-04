Balsareny reparteix mascaretes a tots els veïns

L'Ajuntament de Balsareny ha inciciat aquest dimarts el repartiment de mascaretes entre els veïns, mitjançant una entrega que es fa domicili a domicili per garantir que el material arribi a totes les famílies.

Es tracta de mascaretes certificades que venen recomanades per Protecció Civil, que els veïns podran utilitzar per anar a comprar o per a la resta de sortides indispensables. L'Ajuntament informa que abans d'utilitzar-les cal retar-se les mans, i recorda que cal seguir igualment les recomanacions i les restriccions vigents.