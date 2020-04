Una quarantena de persones de la residència de Cardona presenten símptomes de coronavirus

Una quarantena de persones de la Residència Sant Jaume de Cardona presenten símptomes de coronavirus, i nou dels residents estan en una situació de gravetat. Segons l'Ajuntament del municipi, la situació és "crítica" i assenyalen que les autoritats sanitàries ho qualifiquen de "brot important".

Des del dilluns de la setmana passada hi ha hagut tres morts. Per poder garantir la seguretat dels residents, s'ha habilitat una part del Vilar Rural per poder allotjar i aïllar tots els casos que hagin donat negatiu a la prova PCR i que no tinguin símptomes. L'espai també podrà acollir tots els residents que després de la quarantena i sota criteri mèdic tinguin una evolució positiva.

A més, la residència reclama tenir més material sanitari i, especialment, poder fer proves PCR de detecció a tots els residents per fer una diagnosi real de l'abast del contagi. Des del 30 de març s'han incorporat 12 persones per reforçar l'atenció individualitzada dels avis i àvies.

L'Ajuntament també ha assenyalat que s'ha reforçat el servei d'atenció a les persones més vulnerables i s'ha fet seguiment a uns 200 ciutadans entre teleassistència i els Serveis socials municipals. S'ha continuat prestant el servei d'atenció domiciliària a unes trenta cases.

El consistori també informa que, des de l'inici de l'estat d'alarma, s'han rebut més de 350 trucades a la Policia, s'han fet més de 50 controls i més de 120 advertències de comportaments incívics. S'han identificat 50 persones i 5 vehicles i s'han posat 3 denúncies. L'Ajuntament recorda a la ciutadania que cal "un comportament cívic i responsable".

L'Ajuntament també ha informat que, en tota l'àrea bàsica de salut (ABS) de Cardona, que inclou Cardona, La Coromina i Montmajor, hi ha 38 positius i 20 negatius de 58 proves fetes.