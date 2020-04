Ampans busca tauletes digitals per mantenir el contacte amb usuaris aïllats

Cartell de la campanya iniciada per Ampans

La fundació Ampans ha fet una crida a empreses i particulars per aconseguir donacions de tauletes digitals o ordinadors portàtils per tal que els seus usuaris, amb símptomes de la covid-19 o aïllats a les llars i residències de l'entitat, puguin mantenir contacte amb les seves famílies. En aquests moments Ampans s'està fent càrrec de més de 400 persones.

En un comunicat, subratllen que "posar cares i expressar emocions" és molt necessari per ajudar-los a portar "aquests moments tan complicats". En paral·lel, l'entitat també demana algun aparell de televisor per instal·lar-lo en els nous espais d'aïllament habilitats per a usuaris que presenten simptomatologia.