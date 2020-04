Castellgalí suspèn la Festa del Panellet, que s'havia de celebrar del 2 al 4 de maig

Castellgalí no celebrarà enguany la tradicional Festa del Panellet. Així ho ha comunicat l'Ajuntament de la població, que ha decidit suspendre la festa com a conseqüència de la crisi sanitària i les mesures decretades per prevenir i fer front a la pandèmia de la Covid-19.

La Festa del Panellet, que enguany havia programat activitats per als dies 2, 3 i 4 de maig, ha estat sempre un gran reclam per als veïns i veïnes del poble i també de persones de fora, atretes per les activitats que s'hi fan i per la tradició de repartir els panets beneïts. Tanmateix, en la situació actual, i amb independència de la possibilitat que en les dates indicades s'hagi pogut aixecar la declaració d'estat d'alarma, raons de prudència i de salvaguarda de la salut i seguretat han portat l'Ajuntament a suspendre la festa.