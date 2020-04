Sant Fruitós proposa noves mesures fiscals per ajudar famílies i negocis

Ampliacions en el termini de neteja de parcel·les o en l'exempció del pagament de taxes vinculades al mercat municipal. Són algunes de les noves mesures fiscals i tributàries que ha aprovat el govern de Sant Fruitós adreçades a famílies i treballadors davant la situació econòmica provocada per la Covid-19, i que s'afegeixen al paquet de propostes que ja es va anunciar dies enrere, i que es poden consultar a la web municipal www.santfruitos.cat.

Una de les noves mesures adoptades és l'ampliació del termini de l'obligatorietat de neteja de parcel·les fins a l'1 de juny. Aquesta ordenança per a la prevenció dels incendis forestals amplia el seu termini quinze dies més del que és habitual.

Per altra banda, en la renovació de la taxa a liquidar per a la llicència de servei de taxi, enguany no es liquidarà l'import corresponent a la quota anual, i també hi ha canvis que afecten la taxa dels paradistes del mercat municipal. En aquest cas, s'havia acordat que estiguessin exempts de la taxa durant el segon trimestre del 2020 i la nova mesura amplia també la gratuïtat de la taxa durant el tercer trimestre.

Pel que fa a l'ordenança que regula les terrasses dels bars i restaurants del municipi, s'ha decidit que tots els establiments que en disposen estaran exempts de pagar la quota fins a l'abril del 2021. D'aquesta manera no se'ls girarà la quota de la temporada alta del 2020 ni la de la temporada baixa del 2021.