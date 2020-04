Poca innovació en la figura de xocolata, que alguns adornen amb missatges morals

Quant a les figures de xocolata que acompanyen el pa de pessic, els pastissers coincideixen que enguany no hi ha un clar referent de moda, de manera que es tiba del clàssic o del que feia l'any passat, mentre que es defuig de qualsevol referència el coronavirus, tot i que en alguns casos s'aprofita el context per difondre missatges positius amb les mones.

Les pastisseries Cal Cucurella, de Manresa, o Can Postres, de Sant Vicenç, per exemple, han disse-nyat peces de xocolata amb l'arc de Sant Martí i frases com «tot anirà bé» o «jo em quedo a casa», en alguns casos en català i en castellà, per acompanyar els ous tradicionals en alguns pastissos «i aixecar la moral», expliquen.

Personatges com Frozen, superherois de la saga dels Vengadores, la Patrulla Canina, criatures de Fortnite, Son Goku, la Pepa Pig o el Mic..., continuen sent un reclam com a figures de xocolata entre els més petits, al costat dels ous tradicionals, o els unicorns; i per als més grans encara té força sortida l'ou independentista.

Algunes pastisseries aprofiten les tradicions locals o elements propis del seu municipi per fer-ne figures de xocolata, que enguany també triomfen sense tanta competència d'altres figures de moda. Entre les pastisseries de Manresa, per exemple, tenen èxit les del Baxi, ja sigui amb l'escut sol o amb l'escut i la pilota; a Berga les figures de la Patum, com la guita o l'àliga, i a Sant Vicenç, la del gegant Malparit.



Fruita, mantega, nata i trufa

El que tampoc no ha fet canviar el confinament són els gustos, i per més petites que siguin les mones aquest any, les clàssiques de fruita i mantega (o la meitat de cada) es mantenen entre les més demanades, juntament amb les de nata i trufa, que ja fa uns anys que van a l'alça. Tot seguit hi hauria les caputxines, o també de varietats diferents més comunes tot l'any, com el pastís de Sacher o el mousse de xocolata.