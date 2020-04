El sector mira de reüll la segona Pasqua, animat pel Gremi de Pastissers

En la situació de confinament actual, hi ha padrins que han encarregat i pagat igualment la mona, però enlloc d'entregar-la personalment al fillol han demanat a la pastisseria que els la porti a casa, si és que ofereix un serveix a domicili. En altres casos, en canvi, s'ha optat per posposar la celebració per a la segona Pasqua, l'1 de juny, amb l'esperança que les mesures de confinament ja no siguin tan estrictes i es pugui fer una trobada conjunta de padrins i fillols.

El trasllat (o una repetició) de la celebració de cara a la segona Pasqua és una opció que ha posat sobre la taula el Gremi de Pastissers, en el sentit que «ara la celebració serà més familiar, entre pares i fills, i després amb els padrins, com s'ha fet sempre», segons apuntava aquesta setmana el gerent del gremi, Olivier Fernández.

«Hi ha gent que ens ha fet l'encàr-rec però ja ens ha dit que ho voldrà per al maig o el juny», explica Àngels Xarpell, de la pastisseria Perarnau, i n'hi ha d'altres de fidels en la tradició «que es veuen en la necessitat de celebrar-ho igualment ara». L'avantatge per a les pastisseries és que «pots fer mones qualsevol dia de l'any, i si ens la demanen per al juliol, també els la farem», assegura Xarpell, «sempre que ens ho encomanin amb antelació».

A la pastisseria El Cigne, de Manresa, també es veuria bé reforçar enguany la segona Pasqua, però de moment «apostem pel present, que sembla que hi ha més alegria del que imaginàvem al principi», diu el responsable de l'obrador, Salvador Pérez. El mateix diu Albert Dorna, de Dolceria Pujol de Berga, que treballarà «molt al dia a dia. Prefereixo assegurar el màxim aquesta Pasqua, i si també se celebra l'altra, ja ens hi adaptarem».

Salvador Sobrevias, de la pastisseria Sobrevias de Manresa, diu que no creu «gaire» en les celebracions fora de temporada, però en aquest cas defensa l'opció de la segona Pasqua, que «podria ser una bona manera perquè padrins i fillols ho puguin fer junts». La Llaminadura de Manresa també s'apuntarà al carro de la segona Pasqua, que potser ens ajudarà una mica», explica el seu propietari, Lluís Coscullola, però «no crec que sigui gaire forta perquè si fa bo i ja es pot sortir, la gent aprofitarà per marxar».



Una opció per revifar el negoci

Un reforç de la segona Pasqua podria ajudar a reduir les pèrdues que comportarà per a les pastisseries la situació actual, i més tenint en compte que el confinament també ha portat a un consens generalitzat per mantenir el preu de les mones, tot i que la matèria prima s'ha encarit, sobretot la xocolata, i els pastissers ja l'havien comprada o n'havien fet comandes.

«Ara no és el moment d'apujar preus», diu Àngels Xarpell, de pastisseria Perarnau de Manresa, com també Salvador Pérez, d'El Cigne, que valora «l'esforç que ja estan fent els clients aquests dies venint a comprar a la botiga». De fet, «els preus es mantenen bastant des de la crisi del 2008», sosté Ricard Berenguer, de Can Postres de Sant Vicenç. Altres casos, com la Dolceria Pujol de Berga, puntualitzen que tampoc cobraran el servei a domicili.