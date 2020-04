Súria busca urgentment auxiliars de geriatria per a la Residència Bell Repòs

L'Ajuntament de Súria informa que la Residència Bell Repòs ha de cobrir amb urgència tres vacants d'auxiliar de geriatria. Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat amb foto a l'adreça de correu electrònic ofabra@suria.cat, indicant la referència de la vacant que sigui d'interès per a la persona comunicant.

Les característiques d'aquestes tres vacants sónper cobrir diferents torns: Una persona en horari intensiu de 7.30h a 15h, un altre torn de 14h a 21.30h i finalment una altre en horari partit, de 7.30h a 14h i de 18h a 21.30h.

Per altra banda els requisits per optar a les vacants d'aquestes places són els següents: Es demana experiència mínima d'un any, bon tracte amb les persones, amb residència al Bages i finalment que es tingui el grau d'Auxiliar de Clínica o el certificat de professionalitat d'«Atenció Sociosanitària de persones dependents en institucions socials».

S'hi ofereix incorporació immediata, treball a jornada completa i contracte de relleu. Es prega que les persones interessades no es posin en contacte directe amb la Residència Bell Repòs, i que facin arribar el currículum a l'adreça del Servei d'Ocupació de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.