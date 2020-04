Una aposta de futur per ajustar-se als reptes d'Europa

? El model de recollida de residus amb contenidors amb control d'accés és una de les apostes de futur davant dels reptes i les obligacions que estableix la Unió Europea per augmentar l'índex de reciclatge dels municipis.

La legislació europea obligarà els països comunitaris a assolir el 55% de recollida selectiva el 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035. Una de les formes per aconseguir augmentar l'índex de reciclatge és implantar nous models de recollida als municipis, com els contenidors amb control d'accés o el porta a porta.

La majoria de municipis de la comarca s'han posat les piles per assolir aquests índexs de reciclatge. Balsareny va ser pioner amb els contenidors amb control d'accés i ara altres municipis com Manresa es preparen per introduir aquest model de recollida.