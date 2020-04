'El cant del Poble' de les caramelles de Súria salta del carrer als balcons pel coronavirus

Súria, una de les seus més populars de Catalunya per a la cantada de caramelles, ha hagut d'adaptar un dels seus actes centrals a causa del coronavirus. 'El cant del Poble', la cloenda de la trobada d'aquest any, ha hagut de saltar del carrer, on es fa habitualment, als balcons i cases de tots els caramellaires.





Dissabte de Pasqua. Súria. 10 de la nit. "El cant del Poble". Des de 1978, totes les colles a una sola veu. El #COVID?19 tampoc l'ha aturat.#conficaramelles2020 pic.twitter.com/ZgZtOkD5r3 — Marc Peramiquel i Castellà (@MarcPeramiquel) April 11, 2020

La mesura extraordinària s'ha pres per no trencar el confinament i evitar contagis de covid-19. Tradicionalment, l'acte ha tancat la Trobada Caramellaire al Pavelló Municipal d'Esports. L'edició d'enguany, que es pot seguir tant per Ràdio Súria com per les xarxes socials, s'ha batejat sota el nom deLa interpretació d'aquest renovat 'Cant del Poble', a les deu del vespre, ha estat idea de la Cobla Súria, que celebra el seu 25è aniversari. De fet, la celebració estava prevista per al mes de març però va haver de ser ajornada.Des del juny de 2016, les Caramelles de Súria formen part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, que aplega les celebracions, festes i elements singulars més destacats del patrimoni cultural i immaterial del nostre país. Les Caramelles de Súria estan documentades des del segle XVI.