L'Ajuntament de Fonollosa repartirà 1.400 mascaretes reutilitzables entre els veïns

L'Ajuntament de Fonollosa ha adquirit 1.400 mascaretes que repartirà de manera gratuïta per a totes les veïnes i veïns de Canet de Fals, Fals, Camps i Fonollosa, seguint les recomanacions del Govern de la Generalitat.

Es tracta de mascaretes certificades bàsiques reutilitzables (no sanitàries) que venen recomanades per Protecció Civil, comprades a una empresa de la comarca, i que es podran utilitzar per anar a comprar o per a la resta de sortides indispensables. Les mascaretes s'han de rentar després de cada ús. En el seu moment s'informarà del procediment a seguir.

L'ajuntament les farà arribar a totes les llars del municipi, amb l'objectiu que cada ciutadà disposi d'una. La distribució s'iniciarà a partir de mitja setmana vinent, i s'allargarà fins la de Sant Jordi, quan ja haurà arribat el 100% de la compra efectuada.

No s'ha d'oblidar que l'ús de mascaretes no pot mai reemplaçar les altres mesures de protecció:



correcte rentat de mans

distanciament social

confinament total i desplaçaments mínims i indispensables



Si s'utilitzen mascaretes per anar a comprar, cal recordar:



que pot ser un focus de contaminació si no està ben neta i desinfectada

s'ha d'evitar tocar-la amb les mans fins que sortiu de la botiga

cal netejar-la i desinfectar-la cada vegada que s'utilitzi



Des de l'Ajuntament de Fonollosa es continua demanant la màxima precaució, que tothom es quedi a casa, i que es respecti el confinament estricte. La situació de l'emergència sanitària està lluny de fase de control, i cal que no s'abaixi la guàrdia.