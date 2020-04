La mona endolceix el confinament dels infants de Sant Fruitós de Bages

Tots els infants de Sant Fruitós de Bages podran gaudir del dia de la Mona malgrat el confinament. L'Ajuntament ha repartit 750 pastissos amb pollets, plomes i ous de xocolata entre tots els nens de fins a deu anys que viuen en aquesta localitat del Bages. La iniciativa pretén assegurar que cap petit es quedi sense poder celebrar la Pasqua, malgrat la impossibilitat dels padrins de fer arribar el tradicional obsequi al seus fillols. Alhora, vol ajudar els pastissers locals que degut a la situació actual han patit un descens molt acusat de les vendes. Durant tot el matí voluntaris de Protecció Civil i la Policia Local han fet arribar les mones a les famílies, despertant a més d'un que havia aprofitat el diumenge per fer el ronso al llit.

L'operatiu per fer arribar les 750 mones a les famílies amb nens i nenes de fins a deu anys del municipi, ha començat a primera hora d'aquest diumenge. Diversos voluntaris, personal municipal i treballadors de Protecció Civil s'han aplegat a l'espai Nexe de la població, des d'on s'han carregat els pastissos als vehicles que s'han utilitzat per fer el repartiment.

Totes els establiments que s'han encarregat de preparar aquestes mones són negocis locals, de forma que l'acció ha servit per donar una empenta als pastissers de la zona que han vist com les seves vendes es reduïen notablement a causa del coronavirus. En concret hi ha participat la Pastisseria Dani, el Forn Cabrianes, Agustí Pastisser i Lo Dolç.

La propietària d'aquest darrer negoci, la Maria Pilar, s'ha mostrat molt satisfeta amb la iniciativa i ha remarcat que gràcies a l'impuls del govern local podrà "salvar la campanya de Pasqua". Assegura que les comandes "estaven molt aturades" i destaca que l'actuació permetrà que cap infant del poble "es quedi sense el seu pastís".

La Carmen Pino, una veïna de Sant Fruitós de Bages amb dues filles petites, ha considerat que aquest és un gest "molt maco" i que ajuda els més petits de la casa a passar aquesta diada amb una mica més d'alegria. "És una forma divertida i diferent de rebre la mona", opina.

Amb tot, explica que un cop s'aixequi el confinament celebraran la Pasqua amb els padrins. "Normalment fem un dinar a casa de la meva mare amb els tiets i els cosins, però aquest any haurem de trobar-nos més endavant", ha lamentat.

Per la seva banda, la Lia Castellano, una petita de nou anys de la població, ha assegurat que li fa molta "il·lusió" aquest obsequi. Tot i que l'any passat va tenir una mona que li va agradar molt perquè "era un ou de xocolata amb un unicorn", ha insistit en què la d'enguany també serà molt especial.

En aquest mateix sentit s'ha expressat l'Hugo, un infant que aquest 12 d'abril celebra el seu aniversari i que ha sortit a recollir el pastís amb la seva corona i el seu pijama. El que no sap el petit, és que aquest vespre tornarà a tenir una sorpresa, ja que els membres de Protecció Civil aniran a felicitar-lo, tal i com estan fent amb tots els nens i les persones grans del poble que fan anys aquests dies.