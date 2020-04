Salelles trasllada l'esperit de les caramelles als balcons

Aquest any fa 40 anys que les caramelles es van recuperar a Salelles i des de llavors, s'han anat consolidant any rere any. Per Pasqua, els Salellencs i les Salellenques es vesteixen i durant el dissabte i el diumenge recorren les diferents cases del poble i de la zona per ballar i cantar. Uns 90 caramellaires dividits en 6 grups, i uns 25 cantaires de la Colla del Vi Bo, passen un gran cap de setmana de tradició i unió. A principis d'any es comencen els assajos que, fins setmana santa, els permeten gaudir preparant aquesta tradició tan significativa i especial pel poble. Es practiquen els balls i les cançons i s'escriuen les corrandes, versos que tracten sobre actualitat, sempre amb un toc d'humor i són del més esperat del cap de setmana.

En les circumstàncies en les que ens trobem i sense poder celebrar-les, des del poble no es volia deixar de viure la màgia de les Caramelles i es va pensar en preparar una iniciativa que englobés a tots i a totes. És per això que cadascú s'ha vestit i ha ballat des de casa, a més d'escriure unes corrandes, per poder portar les Caramelles de Salelles i el seu esperit a tots i totes aquells que gaudeixen amb aquesta bonica tradició.