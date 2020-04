Súria distribueix prop de 400 noves mascaretes

L'Ajuntament de Súria ha fet arribar a farmàcies i establiments comercials unes 400 noves mascaretes, totes elles confeccionades per persones voluntàries del municipi. La distribució de les mascaretes ha anat a càrrec de la Policia Local. A més, el consistori també informa que s'han rebut noves donacions de material de les empreses Caymon (Súria) i Robin Hat (Rubí) i que la Brigada Municipal d'Obres i Serveis s'encarregarà de fer arribar-ho al grup de persones voluntàries que col·laboren en la seva confecció.

Aquest grup de persones voluntàries també ha participat en la confecció de roba amb material plàstic per al Centre d'Atenció Primària (CAP) Goretti Badia. L'Ajuntament agraeix aquestes noves donacions i accions de voluntariat per proveir de material contra la pandèmia, que s'afegeix a d'altres que han estat realitzades en les darreres setmanes. La distribució de material de protecció continuarà mentre es mantingui l'actual situació d'emergència sanitària, i a mesura que hi hagi disponibilitat de noves unitats.