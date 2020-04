El vial que ha de completar l'accés a Sant Vicenç s'ha d'iniciar aquest any

Pendent d'un pressupost de la Generalitat que s'espera que prosperi en les properes setmanes, enguany s'hauria de posar en marxa la construcció del vial que ha de permetre completar la connexió entre Sant Vicenç i la C-55 i el polígon industrial les Vives. Una infraestructura que va quedar pendent fa més d'una dècada, i que va deixar coix aquest nus de connexions.

El nou vial, que és també una de les partides principals d'inversió del pressupost aprovat per a aquest any per l'Ajuntament, ha estat llargament reivindicat pels empresaris de l'àrea industrial i pels transportistes que hi fan servei. I és que ha de proporcionar una connexió molt directa, mentre que ara es troben amb un accés complicat, sobretot per entrar-hi venint del sud i per sortir-ne en tots dos sentits, perquè obliga els vehicles a fer molta volta i no sempre les indicacions estan prou ben senyalitzades.

A més, un cop acabada l'obra també donarà solució als veïns de Sant Vicenç que es vulguin incorporar a la C-55 en direcció sud (cap a Barcelona), tenint en compte que actualment no disposen de cap sortida directa, sinó que han d'anar en direcció nord fins al nucli de la Farinera, travessar tot el barri i incorporar-se a la C-55 en direcció sud des d'allà. El futur vial destaparà el pas ara tallat que hi ha a la primera rotonda d'accés a Sant Vicenç venint de Barcelona (en direcció nord) des de la C-55, i des d'allà enllaçarà amb el polígon industrial de les Vives sense haver de donar la volta fins a la Farinera. Es tracta d'un vial de 320 metres de llargada, i amb un carril de circulació per banda, i que permetrà el pas de tot tipus de vehicles. També s'hi instal·larà enllumenat i una vorera a una de les bandes, per poder anar a peu. És previst que la Generalitat assumeixi un terç del cost i la resta l'Ajuntament, que ja en va incloure la partida en el pressupost aprovat per a aquest any.

El vial s'havia de materialitzar al mateix temps que la resta de l'enllaç, lligat a un pla parcial del polígon que va quedar encallat. Posteriorment, el projecte s'ha fet esperar més del compte per la quantitat de tràmits administratius que ha hagut de superar. La Generalitat ja en va enllestir un primer esbós el 2014, però no va ser fins al 2018 que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central hi va donar el vistiplau definitiu. Cal tenir present que l'enllaç entre la C-55 i Sant Vicenç es va construir el 2008.