L'Ajuntament de Castellbell exigeix que s'actuï contra un bloc ocupat

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar exigeix a la justícia i als cossos policials que actuïn de manera immediata per aturar els problemes que generen els okupes d'un bloc del carrer de la Bauma, segons ha explicat l'alcaldessa Montserrat Badia.

Els últims incidents s'han produït aquest cap de setmana per part d'un dels okupes que han arribat al bloc les darreres setmanes. Aquest dissabte, l'okupa en qüestió, de nacionalitat espanyola, va ser enxampat per una patrulla de la Guàrdia Civil quan estava escalant la canonada d'una casa del centre del municipi per, presumptament, entrar-hi a robar. Després d'enxampar-lo, van ser els mateixos agents els qui el van portar cap a l'habitatge. L'endemà, diumenge, el mateix okupa és qui presumptament va entrar a robar en un altre habitatge del mateix municipi. L'home hi va entrar quan la família era a l'interior de la casa i es va emportar els diners d'un moneder.

El bloc ocupat al qual es refereix Badia és al carrer de la Bauma 47-49 i actualment és propietat d'un gran tenidor. L'alcaldessa explica que ja s'han dirigit a la propietat per tal que presenti denúncia amb l'objectiu que en puguin fer fora els veïns que hi viuen de forma irregular, alguns dels quals generen problemes. Badia explica que, a part de l'episodi del robatori, alguns d'aquests okupes, que són de diverses nacionalitat, han protagonitzat incidents. Tot i que ha puntualitzat que no tots són problemàtics, explica que hi ha hagut baralles i que també tenen problemes de convivència entre ells mateixos.

Per aquesta raó Badia explica que a nivell municipal ja han reforçat la vigilància a la zona, amb més presència dels vigilants municipals. Tot i això recorda que, en tenir menys de 5.000 habitants, no tenen competències en seguretat ciutadana, un fet que els limita poder portar a terme segons quins tipus d'accions. En aquest sentit, comenta que ja han demanat també més presència dels Mossos d'Esquadra per fer front a la situació i també s'han dirigit al jutjat en funcions de guàrdia de Manresa. Han presentat un escrit al jutge i assegura que la intenció és poder actuar com a acusació. Badia exigeix que hi hagi una actuació immediata per donar resposta a la problemàtica que hi ha a l'entorn del bloc ocupat mentre esperen resposta del jutjat.