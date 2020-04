Mor als 72 anys l'exregidor de Castellbell i el Vilar Antoni Fèlix Losada

L'exregidor de Castellbell i el Vilar Antoni Fèlix Losada ha mort la nit d'aquest dimarts als 72 anys d'edat per coronavirus. Losada va ser regidor per Convergència i Unió entre els anys 1991 i 2001. Del 1991 al 1995 i del 1999 al 2001, va ser regidor a l'oposició. Del 1995 al 1999 va fer-se càrrec de la regidoria d'urbanisme i, entre altres accions, va impulsar la millora de les diferents urbanitzacions del municipi. Més enllà de la seva participació en la vida política municipal, Lozano també va estar sempre molt implicat amb Unió Democràtica, partit del qual n'era militant i va participar en nombrosos congresos.

Tot i que vivia a Súria des que es va casar, Losada sempre va estar molt implicat amb Castellbell i el Vilar, on a part de ser regidor, també hi tenia una fusteria, al capdavant de la qual va estar-hi fins ara fa quatre anys, quan es va jubilar.