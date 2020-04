Trenquen l'aparador i roben una bicicleta al Fasol de Manresa

Uns desconeguts van trencar la matinada d'ahir el vidre d'un aparador de la botiga Fasol del carrer Barcelona de Manresa. Els lladres van trencar el vidre de matinada i es van emportar una bicicleta que hi havia exposada, segons van explicar fonts dels Mossos d'Esquadra, que ahir al matí van inspeccionar la zona. La bicicleta que van sostreure estava valorada en 4.850 euros. Segons van assenyalar les mateixes fonts, no hi ha indicis que arribessin a entrar a l'interior de l'establiment ni que es vagin emportar altres productes.

A mig matí, els responsables de l'establiment ja havien instal·lat una planxa metàl·lica que cobria la part del vidre que havien trencat durant la nit.