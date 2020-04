Balsareny perd Joan Bajona, rector del poble des de feia gairebé 60 anys i home polifacètic

Mossèn Bajona, l'any 2011, davant de l'església, amb un dels murals creats per ell

Mossèn Bajona, l'any 2011, davant de l'església, amb un dels murals creats per ell ARXIU/D. B.

Balsareny ha perdut aquest dimecres un dels seus personatges més il.lustres, mossèn Joan Bajona, que més enllà de la seva tasca de rector durant més de 50 anys al poble va destacar per ser un home polifacètic que el va dur a ser l'ànima de diverses entitats locals. Fins al punt que des del 2011 tenia la distinció de Fill Adoptiu i una rèplica de la seva figura en un gegantó.

Joan Bajona (Sant Llorenç de Morunys, 1932) era rector jubilat però, sobretot, era polifacètic. Ordenat el 1955, la seva trajectòria com a mossèn s'ha desenvolupat gairebé íntegrament al municipi de Balsareny, primer a la colònia Soldevila i des de l'any 1978 a la parròquia del poble.

La seva implicació en el poble, però, va transcendir les parets de l'església i de la rectoria. De fet, exceptuant els primers 12 anys, en què va ser l'únic rector del poble, la resta del temps sempre hi va haver diferents mossens amb ell per portar la parròquia, però Bajona no se'n va moure. I així, Bajona va ser un dels fundadors de la Coral Sant Esteve, que el 2013 va celebrar el seu cinquantenari, i en va ser el director; va ser el creador de la música del ball dels gegants locals, el Marc i la Maria, fa 35 anys; li agradava fer de paleta i crear mosaics, i amb ells ha deixat la firma en diferents espais del poble; va ser president dels Pastorets, i després en va esdevenir l'honorífic...

Aquest llarg currículum el va fer mereixedor d'una estima conciutadana que es va traduir el 2011 en tres accions molt visibles del seu municipi. L'abril d'aquell any, en el context de les festa major de Sant Marc, es va estrenar un gegantó que és una rèplica de la seva persona. El novembre d'aquell mateix any, una quarantena d'entitats del poble li van retre un sentit homenatge pels 50 anys de la seva arribada a Balsareny. I un mes després, en el marc del tradicional concert de Sant Esteve i com a sorpresa, el van nomenar oficialment Fill Adoptiu del poble.

L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol per la mort de Bajona i d'altres vuit veïns del municipi que han traspassat des que va començar la crisi del Coronavirus, i ha demanat que durant aquests dies es faci un minut de dol a les 19:59.