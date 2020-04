Cardona suspèn l'edició d'enguany de la Fira Medieval

L'Ajuntament de Cardona ha anunciat la suspensió de la Fira Medieval prevista pel 6 i 7 de juny a causa de la pandèmia de la Covid-19, que impedeix la seva celebració en condicions de normalitat, tal i com es realitzava cada any.

Els grups polítics del ple, a més, han acordat destinar els recursos del certamen, prop de 35.000 euros, a pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària, especialment en aquells sectors més afectats, com són el comerç i els autònoms. En aquests moments, assegura el consistori en un comunicat, s'està elaborant una convocatòria d'ajuts per a establiments que han hagut de tancar per la crisi, així com altres autònoms que han vist frenada la seva activitat. També s'acordaran bonificacions en la taxa de residus comercials.

L'alcalde, Ferran Estruch, ha agraït "la bona disposició de tots els grups municipals i la voluntat clara de treballar conjuntament en aquests moments difícils", així com "la comprensió de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i de les penyes i entitats que col·laboraven en l'organització de la Fira."

Les primeres mesures econòmiques i socials, en marxa



Entre les principals mesures que s'han adoptat des de l'Ajuntament, inclou una modificació del calendari fiscal per tal que la ciutadania no hagi d'abonar impostos com l'IBI o l'impost sobre vehicles fins al mes de juny, o l'ampliació dels terminis de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament. També s'han anul·lat els pagaments de diferents serveis municipals, com les quotes de març i abril del Servei d'Atenció Domiciliària, del Servei d'Auxiliar de la Llar i del Servei de Teleassistència. Mentre duri la pandèmia per coronavirus, tampoc es cobrarà la quota del mercat setmanal, de l'Escola de Música Musicant i de la Llar d'Infants.

El govern també ha acordat doblar els recursos destinats al Pla Local d'Atenció a les Persones que passaran de 20.000 euros a 40.000 euros per donar suport a totes aquelles famílies que puguin tenir dificultats en els pagament de lloguers, subministraments i altres despeses, degut a la crisi de la COVID-19.