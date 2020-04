La DO Pla de Bages organitza tastos online

El Consell Regulador de la DO Pla de Bages posarà en marxa a partir del 23 d'abril un cicle de tastos online dels vins que elaboren els seus quinze cellers afiliats. La iniciativa es durà a terme a través de la plataforma Instagram live i s'allargarà durant el mes de maig.

En aquests temps de confinament en que ha augmentat els consum de productes de proximitat i múltiples projectes treballen per donar continuïtat a la pagesia, aquesta iniciativa pretén "posar en valor els vins locals dels cellers de la DO Pla de Bages a través de les xarxes socials", explica el Consell Regulador. Els tastos seran guiats pels sommeliers coneixedors de la zona: Josep Pelegrín, Anna Castillo i Clara Antúnez i Jaume Montanyá (La Gastronòmica), i retransmesos en directe al perfil d'instagram @dopladebages. Hi ha l'opció per a qui vulgui tastar en directe els vins, d'adquirir-los a diferents comerços o botigues de vins, d'entre elles la botiga online vinsdelbages.com.

En les retransmissions hi intervindran els elaboradors, tècnics i propietaris dels cellers i es parlarà de territori, de la recuperació de les varietats autòctones, de paisatges de vinya i pedra seca i de les històries personals que hi ha darrere cada projecte. D'aquesta manera es podrà ser partícip dels diferents projectes que formen part de la DO Pla de Bages, una DO que compta amb el reconeixement de la bona unió que hi ha entre els cellers.

Calendari de tastos online:

Josep Pelegrín

23/04 Celler Cooperatiu d'Artés i Abadal

14/05 Cava Gibert i vins Urpina

26/05 Murallius i Vinyes de Castellgalí

Anna Castillo

28/04 Celler Solergibert i Celler Sanmartí

7/05 Oller del Mas i Fargas-Fargas

19/05 Celler Cooperatiu de Salelles i Sant Miquel d'Oló

21/05 Celler Les Acàcies i vins Colltor

Clara Antúnez i Jaume Montanyà (La Gastronòmica)

30/04 Mas de Sant Iscle i Entrebosc

12/05 Exibis i La Diferenta

28/05 Celler el Molí – Collbaix i celler Grau i Grau