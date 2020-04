Navarcles suma 11 defuncions confirmades per coronavirus a la residència

Navarcles ha registrat des de l'inici de la pandèmia un total de 21 defuncions en què està certificat que la causa ha estat la Covid-19, més de la meitat de les quals (11 en concret) s'han produït a la residència de gent gran, segons ha fet públic l'Ajuntament.

Davant d'aquesta situació, el consistori ha fet una crida desesperada per poder disposar de test "que permetin obtenir un diagnòstic clar de la situació dels avis i àvies de la residència i dels seus treballadors i treballadores, així com d'altre personal que també està molt exposat al virus, com el del Servei d'Assistència a Domicili (SAD), Vigilants Municipals, Brigada Municipal, voluntaris de Protecció Civil i el grup de voluntaris d'ajuda a la gent gran i dependent".

I és que a la residència hi ha hagut 9 defuncions més en aquest mateix període, de les quals no s'ha pogut determinar que hagin estat causades per la Covid-19 per la falta de tests, però que presentaven símptomes.

Segons el balanç que ha fet públic l'Ajuntament navarclí, des de l'inici de la pandèmia, han mort per Coronavirus 10 veïns i veïnes de Navarcles. Són 7 homes i 3 dones, d'entre 78 i 87 anys. A banda, hi ha 5 defuncions més de veïns i veïnes de Navarcles (3 dones i 2 homes, d'entre 64 i 94 anys), que han estat per causes alienes a la Covid-19.

Pel que fa a la residència, del total de 20 persones que han mort en aquest període, 5 eren veïns i veïnes de Navarcles. Es tracta de quatre dones i un home, d'entre 85. 90 anys. La resta de residents (15 persones) no estaven empadronats al municipi.



Reclamació de més tests

L'Ajuntament de Navarcles ha posat en relleu que "des de fa molts dies" està realitzant gestions amb el Govern català "per tal d'aconseguir tests i/o proves PCR que permetin obtenir un diagnòstic clar de la situació" a la residència i a totes les persones que estan operatives. El consistori lamenta, però, que "fins ara, els tests han arribat amb compta gotes i no han permès elaborar un diagnòstic total ni de la residència ni del personal més exposat". Per aquest motiu, hi afegeix, "tot l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde, Josep Maria Feliu, i pel regidor de Salut, Xavi Carrasco, reclama de manera pública que s'acceleri l'arribada massiva de tests i/o de proves PCR, sobretot per cobrir el front que ara és el principal i el que més preocupa: la residència".

D'altra banda, l'Ajuntament de Navarcles recorda a tots els veïns i veïns que s'ha de respectar el confinament i que només es pot sortir de casa en aquells supòsits que marca l'estat d'alarma, i sempre de manera individual. El confinament és la millor eina que tenim per aturar la pandèmia.

El consistori navarclí ha expressat el seu "més sentit condol a les famílies i als amics" de les persones que han perdut la vida durant aquesta pandèmia.