Sant Fruitós obre l'hotel La Sagrera als nous sanitaris de la residència vinguts de fora

L'Hotel La Sagrera de Sant Fruitós de Bages podrà acollir aquests dies els nous treballadors vinguts de fora que ha incorporat la residència de la gent gran del municipi per a les tasques de suplència. Així ho ha comunicat l'Ajuntament d'aquesta població, que ha posat a disposició d'aquests professionals les instal·lacions de l'hotel, tenint en compte que es tracta d'un establiment turístic ubicat just al costat d'on hi ha el centre residencial.

En concret, es tracta de sis sanitaris que van arribar al poble el 28 de març des de diferents punts del territori davant la necessitat que tenia la residència El Lledoner per poder suplir el personal de baixa.

L'Ajuntament de Sant Fruitós vol agrair públicament les tasques que estan desenvolupant els professionals de la residència en la cura de la gent gran del municipi, i per això ha volgut posar sis habitacions de l'hotel als que s'han desplaçat des de fora del poble.