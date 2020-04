Balsareny suspèn una de les primeres festes majors bagenques del calendari

L'estat d'alarma decretat pel govern espanyol fins al 26 d'abril, arran de la crisi del coronavirus, ha obligat a suspendre una de les primeres festes majors bagenques del calendari, la de Balsareny, que cada any té lloc al voltant del 25 d'abril, diada de Sant Marc, patró de la població. El consistori treballa, en la mesura de les seves possibilitats, per poder oferir una programació virtual a través de les seves xarxes socials amb la col·laboració de les entitats del poble que participen a la festa.

L'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, ha explicat que els actes centrals de la festa major del municipi sempre se celebren al voltant del dia de Sant Marc i que, per tant, amb l'estat d'alarma és impossible que es puguin realitzar les activitats previstes. Per aquest motiu, «estem preparant uns actes de festa major virtuals i estem treballant amb les entitats per fer arribar amb vídeos una versió de la ballada de Sant Marc, que és el dia central de la festa, i commemorar-lo». Tot i així, davant la incertesa del moment actual apunta que «ens anirem adaptant a la situació».

L'objectiu inicial és, segons l'alcaldessa, «comptar amb la implicació de les entitats que participen a la festa el dia de Sant Marc per fer un recull dels balls i fer participar als nens i nenes que estan a casa». D'altra banda, l'Ajuntament també està preparant un concurs literari de Sant Marc digital i més activitats «simbòliques» per les xarxes socials.

Balsareny viu per la diada de Sant Marc alguns dels actes més tradicionals i arrelats del municipi bagenc, com és el cas dels ballets, on destaca el ball de la Faixa. Tampoc hi falten els balls de bastons, altres danses tradicionals i els de gegants que animen la matinal de festa major que habitualment s'obre amb la tradicional benedicció i repartiment del panet de Sant Marc.