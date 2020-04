L'Ajuntament de Cardona ofereix un servei d'acompanyament al dol

L'Ajuntament de Cardona posa a disposició, a partir d'aquest divendres, un servei gratuït d'acompanyament al dol per a totes aquelles persones que han perdut algun ésser estimat a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Aquest servei, que s'ofereix a través de Serveis Socials, és un suport especialitzat que compta amb una psicòloga per atendre a aquelles famílies que ho sol·licitin. Per a més informació, es pot trucar al telèfon de Serveis Socials (938 69 21 47) o al mail serveissocials@cardona.cat

L'Ajuntament recorda que també hi ha a l'abast de la ciutadania un grup terapèutic a la comarca, Servei d'Acompanyament al Dol, que organitzen grups terapèutics per l'acompanyament del dol i que, aquests dies, ofereixen el seu servei a través de vies telemàtiques. Es pot visitar el seu web (https://serveidedol.wordpress.com/) i per a més informació trucar al 635 53 42 36 o enviar un mail a serveiddol@gmail.com