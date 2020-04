Les residències de Navarcles i Navàs sumen 23 morts i reclamen fer els tests

L'Ajuntament de Navarcles i el de Navàs fan una crida urgent a la Generalitat perquè els proporcioni nous tests i proves PCR que permetin obtenir un diagnòstic clar dels casos de Covid-19 que hi pugui haver als pobles, i especialment a les residències. A Navarcles des que es va iniciar la pandèmia ja s'han registrat 20 defuncions (de navarclins i de gent de fora), 11 de les quals han estat diagnosticades de Covid-19, mentre que la resta no s'ha pogut determinar per falta de tests.

A Navàs s'han detectat 37 casos positius de coronavirus. Hi ha hagut fins ara una vintena de defuncions al poble, de les quals 8 se sap que han estat a causa de Covid-19. A la residència han mort fins ara 12 persones, de les quals l'Ajuntament assegura que se'n poden confirmar 11 a causa del virus. El nombre total de defuncions és de 32 persones, 19 de les quals han estat confirmades per Covid-19; la resta no s'ha pogut determinar per la falta de tests.

Altres municipis de la comarca, com Cardona i Sant Joan, també han estat reclamant material, que en alguns casos va arribant però encara és insuficient.

L'Ajuntament de Navarcles assegura que fa dies que està realitzant gestions amb el Govern per aconseguir els tests, però diu que estan arribant en comptagotes, de manera que no s'ha pogut elaborar un diagnòstic total dels possibles casos de Covid-19 entre el personal més exposat, i per això l'equip de govern, encapçalat per l'alcalde, Josep Maria Feliu, i pel regidor de Salut, Xavi Carrasco, reclama de manera pública que s'acceleri l'arribada massiva de tests o de proves PCR. Es demanen tant per als avis com per als treballadors de la residència i també per a altres professionals, com el del Servei d'Assistència a Domicili (SAD), Vigilants Municipals, Brigada Municipal, voluntaris de Protecció Civil i el grup de voluntaris d'ajuda a la gent gran i dependent.

A Navarcles han mort per coronavirus 10 veïns i veïnes empadronats al municipi. Són 7 homes i 3 dones, d'entre 78 i 87 anys. A banda, hi ha 5 defuncions més de veïns i veïnes de Navarcles (3 dones i 2 homes, d'entre 64 i 94 anys) que han estat per causes alienes a la Covid-19. Pel que fa a la residència, del total de 20 persones que han mort en aquest període, cinc eren veïns i veïnes de Navarcles. Es tracta de quatre dones i un home, d'entre 85 i 90 anys. La resta de residents (15 persones) no estaven empadronats al municipi.



Cardona té residents repartits

Per la seva banda, la direcció de la residència Sant Jaume de Cardona també denuncia «la manca de mitjans» amb què diu que s'ha trobat des de l'inici de la pandèmia, «i el retard en la resposta a les demandes constants que s'han fet». En aquest sentit, la direcció del centre destaca «la gran col·laboració d'empreses i particulars», a qui atribueix haver pogut disposar de la majoria de materials.

Segons les dades oficials facilitades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actualitzades el 13 d'abril, Cardona té un total de 55 positius i 40 negatius. A més, s'han realitzat totes les proves PCR als residents per tal de continuar amb el protocol activat, el 6 d'abril, de traslladar els residents negatius al Vilar Rural, que ha estat transformat durant aquests dies com a residència assistencial.

Per la seva banda, l'Ajuntament ha explicat que hi ha 10 residents hospitalitzats entre l'Hospital General de Manresa i l'Hospital de Sant Andreu, la majoria dels quals es troben en situació estable, com també els que continuen a la residència Sant Jaume, tret de dos que, segons la darrera comunicació facilitada per l'Ajuntament, continuaven en estat greu. Les mateixes fonts expliquen que al poble s'han anat registrant noves defuncions en els darrers dies, tot i que no precisen el nombre ni quantes han estat per la Covid-19, ja que la majoria tenien patologies prèvies.



Sant Joan «s'estabilitza»

La situació a la residència l'Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada «sembla que s'estabilitza», segons ha apuntat la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament, Paqui Garcia, després d'analitzar l'evolució i l'estat dels residents els últims tres dies, «amb dos únics avis amb febrícula». En total, en aquesta residència hi ha hagut 17 defuncions des de l'inici de la pandèmia, de les quals n'hi ha tres de confirmades per Covid-19, i si bé la resta no ho estan, presentaven simptomatologia.

L'Ajuntament també ha estat reclamant tests per poder fer les proves al personal exposat. De moment se n'han fet a tots els treballadors fixos de la residència (tot i que els resultats encara no s'han fet públics) i ara les proves s'estendran als avis i als treballadors suplents.



25 tests a Navàs

L'Ajuntament de Navàs assegura que està realitzant gestions amb el departament de Salut i la Diputació de Barcelona per aconseguir «amb la màxima rapidesa i urgència tests o proves PCR que permetin obtenir un diagnòstic clar de la situació».

Reclamen tests per als seus treballadors de la residència i d'altres que estan molt exposats al virus, com els del Servei d'Assistència a Domicili, Policia Local, la Brigada Municipal o voluntaris de Protecció Civil. De moment, per part de les institucions, l'Ajuntament ha aconseguit 25 tests ràpids de la Diputació.