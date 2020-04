Sant Fruitós de Bages donarà un val de 60 euros per família per comprar als comerços locals

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages (Bages) lliurarà un val de 60 euros per família per comprar als establiments locals del municipi. Aquest ajut arribarà a més de 3.500 famílies el mes de juny i forma part del Pla de Reactivació Econòmica dotat amb 700.000 euros. Entre les actuacions previstes hi ha ajuts universals per als ciutadans, comerç, autònoms i per als treballadors aturats pels ERTO així com ampliar la partida econòmica destinada a ajuts socials amb 100.000 euros més.

El Pla de Reactivació Econòmica impulsat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages preveu una partida de 370.000 euros per a treballadors afectats per ERTO, a l'atur des del 13 de març o autònoms afectats per l'estat d'alarma. Els ajuts seran d'entre 200 i 500 euros i es preveu que se'n puguin beneficiar unes 1.550 persones. Aquests ajuts es faran efectius aquest maig.

Pel que fa a les ajudes socials, el pla inclou l'increment de la partida existent destinada a ajudes socials directes a les famílies amb un increment de 100.000 euros més. La intenció és fer efectius aquests ajuts durant aquest mes d'abril, ja que es consideren els ajuts prioritaris davant la situació actual de vulnerabilitat d'algunes famílies.