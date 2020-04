Sant Fruitós farà un memorial «a les víctimes i els herois» del Coronavirus

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages instal·larà al municipi un monument que tindrà com a objectiu recordar a tots els veïns i veïnes del poble que hagin perdut la vida fruit de la pandèmia del Coronavirus, però també per homenatjar totes aquelles persones del municipi que han realitzat diferents tasques per tal de fer-hi front.

Així, es vol posar en valor el treball de sanitaris, voluntaris, entitats, protecció civil, serveis socials, empreses i persones a títol individual.

Segons ha avançat el consistori santfruitosenc, en el monument hi constaran tots els noms de totes aquestes persones "per tal que aquest episodi, i les seves víctimes i herois, no quedin en el oblit".

Tanmateix, aquesta proposta es plantejarà ara a tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament per tal de consensuar com ha de ser aquest memorial i on s'ha d'ubicar.